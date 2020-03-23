В Воронежской области нашли массовое захоронение времен ВОВ

23 Март 2020 2020-03-23T13:04:47+03:00

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В Верхнемамонском районе поисковики богучарского отряда «Память» поискового объединения «Дон» нашли останки шести солдат Красной Армии.

Блиндаж с захоронением обнаружили в районе озера Песковатое к западу от села Гороховка. Специалисты предполагают, что солдаты погибли зимой 1942-1943 годов.

- Именных вещей и посмертных капсул при них не было. Воины были без оружия, в шинелях, двое – в касках. Найдены фрагменты обуви, перевязочный пакет, колбочки от таблеток, пузырёк, монета, пуговицы, - рассказали специалисты.

По информации поисковиков, на левом берегу Дона позиции занимали подразделения 127-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU