Из-за карантина по коронавирусу "Костенки" приглашают воронежцев в музей на диване

23 Март 2020 2020-03-23T12:47:08+03:00

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Воронежские учреждения культуры из-за карантина по коронавирусу продолжают выстраивать дистанционные связи с посетителями - через онлайн-ресурсы. На сайтах многих музеев уже доступны виртуальные экскурсии по экспозициям, а на портале филармонии - записи знаковых концертов.

Музей-заповедник «Костенки» также запустил два онлайн проекта.

На главной странице официального сайта музея открылся раздел «Музей ONLINE». Посетители сайта смогут ознакомиться с фондами музея, виртуальными выставками и туром по музейной экспозиции. Здесь же можно посмотреть все лекции, которые проводились в разное время сотрудниками музея-заповедника «Костенки» и приглашенными специалистами на разных публичных площадках, а также фильмы и видеоматериалы музея и о музее.

- Еще никогда музей-заповедник не выкладывал такого большого количества видеоматериала о разных направлениях своей деятельности, - отмечают в дирекции "Костенок". - Каждая новая запись из музейной коллекции ежедневно будет публиковаться в рубрике «События».

А в соцсетях музея можно посетить #музейнадиване. Под этим хэштегом будут размещать лекции, фильмы и видеоматериалы.

Проекты помогут компенсировать ограничение культурной жизни из-за принятых мер по сдерживанию распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU