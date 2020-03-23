В Воронежской области трое гастролеров взломали банкомат с 920 тысячами рублей

23 Март 2020 2020-03-23T12:40:38+03:00

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В ночь на 22 марта у административного здания в селе Пришиб Калачеевского района сработала сигнализация, установленная на банкомат. Приехавшие полицейские увидели, что он вскрыт, однако преступники не сумели вытащить из него находящиеся там 920 тысяч рублей.

Стражи порядка посмотрели запись видеокамеры и увидели, что воры приехали на «Киа-Рио». Машину вскоре нашли брошенной в лесополосе у дороги Калач - Воробьевка. Как удалось установить, автомобиль угнали в Тамбовской области и поставили на него поддельные номера.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали двух преступников, когда они ждали третьего на остановке в Воробьевском районе. Вскоре поймали и их подельника. В отделе полиции воры признали свою вину. У одного из них при обыске нашли самодельную карту Калачеевского района, на которой были отмечены места, где есть банкоматы.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Личности преступников установили. Это двое жителей Ставропольского края 40 и 47 лет, а также 45-летний уроженец Рязанской области. Суда они будут дожидаться в следственном изоляторе, - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU