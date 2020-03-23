Филармония бесплатно показывает воронежцам виртуальные концерты

23 Март 2020 2020-03-23T12:31:26+03:00

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Большинство воронежских учреждений культуры в период карантина по коронавирусу перешли на дистанционное обслуживание зрителей. На сайтах музеев и библиотек можно посетить бесплатные виртуальные экскурсии и почитать книги. Подстроилась под новые реалии и филармония.

- Пока нет возможности посетить реальный концерт, предлагаем виртуальный! Будем делиться с вами видеозаписями с концертов прошлых лет, - отмечают в филармонии.

Сейчас на сайте учреждения можно увидеть в записи 13 концертов - известных музыкантов Барри Дугласа, Михаила Лидского, Андрея Коробейникова с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением дирижеров Владимира и Игоря Вербицких.

В аккаунте филармонии ВКонтакте можно посмотреть запись Концерта для двух фортепиано и оркестра №7 Моцарта в исполнении оркестра филармонии и солистов Михаила Лидского и Мурада Адигезал-заде. Дирижер Владимир Вербицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU