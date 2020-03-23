В Воронежской области налетчики, обчистившие кассу магазина, отправятся в колонию

23 Март 2020 2020-03-23T12:27:15+03:00

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Россошанский районный суд вынес приговор двум местным жителям 22 и 34 лет. 28 ноября 2019 года они, надев белые маски, зашли в продуктовый магазин в переулке Песочный Россоши. Направили на продавщицу обрез охотничьего ружья и потребовали отдать деньги из кассы. Добыча у грабителей оказалась невелика – 10 тысяч рублей.

50-летняя продавщица после того, как преступники ушли, позвонила в полицию. Стражи порядка, посмотрев камеры видеонаблюдения, определили приметы грабителей и составили ориентировку. Всего через три часа преступников задержали на одной из улиц Россоши. При обыске у них обнаружили часть денег и обрез.

Младшего грабителя осудили по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия». Его приговорили к двум годам колонии общего режима. А его старший подельник ответил еще и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Поэтому он сядет на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU