2020-03-23T12:12:51+03:00
Общество

В Воронеже в «Час Земли» отключат подсветку зданий

Освещение не будет работать с 20.30 до 21.30
Юлия ДИДЕНКО
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Воронеж присоединится к международной экологической акции «Час Земли». 28 марта с 20.30 до 21.30 погасят архитектурно-декоративную подсветку, освещение административных зданий и других объектов, не связанных с обеспечением безопасности горожан. Всего в акции поучаствует больше 500 организаций и предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента природных ресурсов и экологии.

Всех жителей столицы Черноземья просят также на час погасить свет в своих домах и квартирах, а также выключить электроприборы.

Напомним, в 2019 году в Воронеже во время акции потребление электроэнергии снизилось на 9,7 МВт час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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