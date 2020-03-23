2020-03-23T12:12:35+03:00
Общество

В Воронеже сняли на видео, как ребенок на самокате выкатился под маршрутный автобус

Чудом не произошло аварии
Олег ИВАНОВ
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К счастью, все обошлосьК счастью, все обошлосьФото: принтскрин видео.
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Воронежцы выложили в социальные сети видео, как школьник на самокате чуть было не попал под колеса маршрутного автобуса. Мальчишка, накинув капюшон, поехал на своем транспортном средстве по пешеходному переходу на улице Кольцовская, неподалеку от дома №58.

Один из автомобилистов пропустил парня, однако водитель маршрутного «ПАЗа» не заметил маленького пешехода. В итоге тот выскочил на самокате прямо под автобус, благо, водитель успел вовремя изменить траекторию движения.

Воронежцы в социальных сетях разделились во мнении, кто же виноват в данной ситуации. С одной стороны мальчик явно не смотрел по сторонам и зачем-то разогнался на пешеходном переходе. С другой стороны водитель автобусы также не притормозил перед переходом, и только чудом не произошло аварии.

Отметим, что в этом году в ДТП в Воронежской области уже пострадал 51 ребенок.

Ребенок на самокате чуть не въехал под маршрутку в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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