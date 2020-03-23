2020-03-23T12:04:40+03:00
Дом. Семья

В воронежском питомнике нутрий выпустили в уличный вольер

В этом году грызунов переселили раньше из-за ранней весны
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В воронежском зоопитомнике «Червленый яр» нутрий переселили в уличный вольер. Всю зиму грызуны живут в закрытом помещении, поэтому их не могут увидеть посетители. Об этом сообщили в группе отдела демонстрации животных на лесной территории в соцсети.

Переселение нутрий состоялось 19 марта. Обычно это происходит позже, но в этом году стабильные положительные температуры установились раньше срока. Грызунам приготовили вкусное угощение, которое они поспешили унести в норку. А затем зверьки окунулись в свой бассейн.

Сразу после переселения погода испортилась, прошел снег. Посетители забеспокоились, как же нутрии переживут мороз. В зоопитомнике пояснили, что коротковременное понижение температуры ниже нуля им ничем не грозит при условии наличия укрытия и подстилки, которая предотвращает контакт открытых частей тела с холодными поверхностями. В нее также при желании можно зарыться.

- Нутрии способны переносить морозы до −35 °C, но к жизни в холодном климате в целом не приспособлены. В открытом вольере у наших нутрий есть специальные убежища, куда зверьки могут прятаться от неблагоприятных погодных условий, - пояснили в «Червленом яре».

Перевод нутрий в уличный вольер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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