В Воронеже отменили все международные авиарейсы, кроме самолета из Таиланда

23 Март 2020 2020-03-23T11:48:57+03:00

В этой стране заражены коронавирусом 599 человек, один из них умер

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В воронежском аэропорту из-за пандемии коронавируса отменили все международные авиарейсы. Однако есть исключение – в конце недели на таиландский курорт Пхукет из столицы Черноземья улетел, похоже, последний лайнер. И еще - 3 апреля в 3.05 из Пхукета в Воронеж прибудет самолет, который привезет наших туристов. На этом с международной программой пока все. Сотрудники Роспотребнадзора уверяют, что прилетающих с тайского отдыха проверят по полной программе. Как это делают, смотрите здесь

По данным карты распространения коронавируса, в Таиланде по состоянию на утро 23 марта эту страшную заразу подхватили 599 человек, один из них умер. Для сравнения: в России, по официальным данным, заражены 438 человек, смертельных случаев пока не было.

Впрочем, междунарожные авиарейсы Воронежского аэропорта, запланированные на конец апреля – начало мая, пока не отменены. Еще есть надежда, что к этому момента с коронавирусом удастся справиться.

ИСТОЧНИК KP.RU