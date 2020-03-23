В Воронеже к концу недели потеплеет до +13

23 Март 2020 2020-03-23T10:41:00+03:00

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Воронежские синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю. Новости хорошие – к нам идет тепло.

- Сейчас наша область находится под влиянием антициклона с центром над Балтикой. Он не пустил южный циклон, поэтому сильного снегопада в нашем регионе не было, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Пока он закачивает холод с северо-востока, но к концу рабочей недели уже будет приносить более теплые воздушные массы с юга. Днем потеплеет до +10…+13. При этом будет светить солнце, осадки маловероятны А вот ночью, потому что не будет облаков, земля будет выхолаживаться. И температура опустится почти до нуля. Примерно такая же погода сохранится и в выходные.

Во вторник, 24 марта, ночью при облачной погоде метеорологи ожидают -5 градусов. Днем солнце будет выглядывать из-за туч, потеплеет до +4.

В ночь на среду, 25 марта, луна будет временами появляться из-за облаков при -4 градусах. Днем потеплеет до +5. Опять будут то тучи, то солнце.

Ночь в четверг, 26 марта, будет облачной при -1 градусе. Днем столбик термометра подскочит до +10. По-прежнему солнце будет то скрываться за облака, то снова выныривать из-за них.

В пятницу, 27 марта, ночью северо-восточный ветер поменяется на восточный, температура наконец-то будет плюсовой – 1 градус выше нуля. А вот днем будет уже настоящая весна - +13 снова при переменной облачности.

ИСТОЧНИК KP.RU