В Воронежской области в трех ДТП погибли три водителя

23 Март 2020 2020-03-23T10:54:43+03:00

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Вечер воскресенья, 22 марта, унес три жизни в ДТП, случившихся в трех районах, сообщили в региональном ГУ МВД.

В 15.35 в Панинском районе на 292 километре дороги Курск - Саратов водитель ВАЗ-2113 врезался в фонарный столб. Машина загорелась, водитель не успел выскочить из нее и погиб. Его личность пока не смогли установить.

В 17.38 в Грибановском районе на 423 километре той же дороги Курск – Саратов не справился с управлением 33-летний водитель «Лады-Приоры», житель села Средний Карачан. Он врезался в ехавшую впереди «Ниву», которой рулил 50-летний житель Семилукского района. От удара «Лада» выскочила на встречную полосу – прямо под «КамАЗ». Водитель «Приоры» погиб на месте ДТП, двух его земляков, ехавших с ним, мужчин 31 и 36 лет с травмами отвезли в больницу. Шофер грузовика, 33-летний житель Ростовской области, и мужчина, управлявший «Нивой», серьезных травм не получили.

В 18.50 на 82 километре дороги Воронеж – Тамбов 23-летний житель столицы Черноземья, руливший «Маздой 6», не справился с управлением. Машину вынесло на «встречку», она врезалась в «Тойоту Ленд Крузер 200». Водитель «Мазды» погиб на месте. 47-летний мужчина, руливший «Тойотой», и его 46-летняя пассажирка (оба – жители Липецкой области) получили травмы. Их на скорой отправили в больницу. После оказания первой помощи их отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU