Игорь Суровцев внес большой вклад в развитие Воронежа
От имени депутатов Воронежской городской Думы и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Суровцева Игоря Степановича, в связи с его безвременной кончиной.
Вся жизнь Игоря Степановича была ярким символом беззаветного служения Воронежу, России, науке и людям.
Долгие годы он руководил Воронежским архитектурно-строительным университетом, вкладывая душу и сердце в подготовку молодых специалистов, в развитие одного из лучших воронежских вузов. Он был автором 250 научных работ, монографий и учебников, 35 патентов на изобретение.
Восхищение и уважение вызывает общественная деятельность Игоря Степановича. Он активно взаимодействовал со всеми активистами нашего города, возглавляя Общественную палату Воронежа.
Игорь Степанович внес большой вклад в развитие нашего города и по праву был удостоен высокого звания Почетный гражданин Воронежа.
Он навсегда останется для нас редким примером мужества, истинного таланта и творческой энергии, трудолюбия и благородства.
Его уход – невосполнимая утрата для нашего города и страны.
Мы глубоко скорбим вместе со всеми, кто знал этого удивительного человека.
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев
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