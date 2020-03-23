Игорь Суровцев внес большой вклад в развитие Воронежа

23 Март 2020 2020-03-23T09:27:53+03:00

Депутаты Гордумы выразили соболезнование в связи с кончиной Почетного жителя города

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От имени депутатов Воронежской городской Думы и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Суровцева Игоря Степановича, в связи с его безвременной кончиной.

Вся жизнь Игоря Степановича была ярким символом беззаветного служения Воронежу, России, науке и людям.

Долгие годы он руководил Воронежским архитектурно-строительным университетом, вкладывая душу и сердце в подготовку молодых специалистов, в развитие одного из лучших воронежских вузов. Он был автором 250 научных работ, монографий и учебников, 35 патентов на изобретение.

Восхищение и уважение вызывает общественная деятельность Игоря Степановича. Он активно взаимодействовал со всеми активистами нашего города, возглавляя Общественную палату Воронежа.

Игорь Степанович внес большой вклад в развитие нашего города и по праву был удостоен высокого звания Почетный гражданин Воронежа.

Он навсегда останется для нас редким примером мужества, истинного таланта и творческой энергии, трудолюбия и благородства.

Его уход – невосполнимая утрата для нашего города и страны.

Мы глубоко скорбим вместе со всеми, кто знал этого удивительного человека.

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев

ИСТОЧНИК KP.RU