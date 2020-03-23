2020-03-23T08:42:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Девушка из Воронежа, живущая в Италии, призывает наполнить соцсети позитивными фото

Карина Выставкина подала пример, опубликовав снимок ребенка на фоне моря
Юрий КОЗЛОВ
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Карина призвала размещать в соцсетях красивые фото на фоне моря.Карина призвала размещать в соцсетях красивые фото на фоне моря.Фото: соцсети
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Жительница пригорода столицы итальянского региона Пьемонт Турина Карина Выставкина (девушка родилась в Воронеже) решила бороться с депрессией, охватившей эту страну Южной Европы, позитивом. Она призвала постить в соцсетях не страшилки про коронавирус, а красивые позитивные фото.

Карина сама подала пример, опубликовав фото ребенка на фоне моря (по всей видимости, своей дочки). Тем самым напомнила, что есть вечные ценности – красоты природа, веселье и непосредственность детей, ради чего стоит жить и бороться с любой заразой.

Такую маску выдали Карине на работе. Фото: предоставлено Кариной Выставкиной.

Такую маску выдали Карине на работе.Фото: предоставлено Кариной Выставкиной.

Напомним, что от коронавируса, эпицентр которого как раз находится на севере Италии, в этой еще неда вно такой позитивной и веселой стране, не переставшей быть такой даже после начала наступления этой страшной заразы, по данным на вечер 21 марта, умерли уже 4825 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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