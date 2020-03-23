Коронавирус в Воронеже, новости на 23 марта 2020-го: жителей региона продолжают госпитализировать

23 Март 2020 2020-03-23T09:34:28+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 23 марта 2020 года

Изменить размер текста: A A

В стационарах Воронежской области продолжают лечение 32 пациента.17 человек, из числа ранее госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, выписаны домой.

Практически ежедневно медики изолируют по нескольку человек, которые вернулись из эпидемически неблагополучных стран с признаками ОРВИ. Так, по данным облправительства на 22 марта, за сутки госпитализировали еще семь человек. Их анализы отправили на проверку.

Ранее коронавирус заподозрили у двух туристов, которые вернулись из США и Доминиканы с признаками ОРВИ.

Пока что в регионе подтвердили только два случая Covid-19: 23-летняя гражданка Украины, которая сейчас она живет в Польше, и 36-летний воронежец. Они проходят лечение в Новоусманской районной больнице. Врачи оценивают их состояние ак удовлетворительное.

Чтобы не допустить распространения коронавиурса, в воронежских поликлиниках на входе начали раздавать посетителям медицинские маски и бахилы, а затем дистанционно измеряют температуру тела. Пациентов с повышенной температурой и без нее делят на два отдельных потока.

Кроме того, в медучреждениях начали наносить специальную разметку на полу. Это должно помочь посетителям держать дистанцию друг от друга и снизить риск заболевания ОРВИ и коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU