В Воронеже из-за коронавируса перенесли фестиваль "Русское лето"

23 Март 2020 2020-03-23T07:04:26+03:00

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От коронавируса пострадал и второй фестиваль "Русское лето". Напомним, форум планировался в Воронеже с 22 по 24 мая.

- Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, рассматривается перенос фестиваля на более поздний срок. В любом случае, "Русское лето" состоится. Ну а даты будем уточнять, - сообщили организаторы.

Напомним, из-за запрета на массовые мероприятия в связи с борьбой с распространением коронавируса в Воронеже перенесли фестивали "Зодчество VRN" - на неопределенный срок, фестиваль электронной музыки Kommuna 3.0 - на неопределенный срок, фестиваль "Воронежская камерата" - на осень, фестиваль независимых театров "Центр" - на осень, фестиваль документального театра для подростков "Вербатимфест" - на осень, шествие и косплей-шоу фестиваля японской анимации - перешел в он-лайн формат

ИСТОЧНИК KP.RU