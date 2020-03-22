Под Воронежем раненный в ночной разборке мужчина залил кровью вход в ГИБДД

22 Март 2020 2020-03-22T18:23:56+03:00

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Чудовищную картину застали утром 20 марта жители Новой Усмани у входа в местное отделение ГИБДД. Тротуар, порожки были залиты кровью, окровавленные руки оставили отпечатки на двери и ручке. Фотографию опубликовали очевидцы в сообществе «Новая Умань Сегодня». Автор снимка сообщил, что раненный человек безуспешно пытался достучаться до дежурного накануне ночью.

Как сообщили в пресс-службе полиции, кровавые следы стали последствием конфликта между двумя местными жителями. В результате один из них получил серьезное ранение, но остался жив. Его доставили в больницу.

По факту происшедшего в полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU