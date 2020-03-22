Два жителя Воронежской области отправятся в колонию за разбойное нападение на магазин

22 Март 2020 2020-03-22T17:32:32+03:00

Суд дал им пять лет на двоих

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Суд Россошанского района вынес приговор двум местным жителям 34 и 22 лет за разбойное вооруженное нападение на супермаркет.

Как установил суд, 28 ноября 2019 года ночью эти двое ворвались в торговый зал одного из магазинов Россоши. Произведя из обреза охотничьего ружья устрашающий выстрел в потолок, взяли в кассе 10 тысяч рублей и скрылись.

Фигурантов дела признали виновными по статье «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия», а старшего – еще и по статье «незаконное хранение оружия».

Согласившись с позицией прокурора, суд назначил одному наказание в виде 3 лет лишения свободы, другому - 2 лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU