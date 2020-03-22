Мошенник заговорил по телефону жительницу Воронежской области и украл с ее карты 19 тысяч
Мошенники уже давно освоили удаленную «работу» и добились в этой сфере огромного успеха. Ни дня не обходится в Воронежской области без сообщений о дистанционном мошенничестве. Вот и в субботу, 21 марта, жертвой обмана стала 18-летняя жительница Павловского района.
Недавно девушка оставила на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже смартфона. На ее телефон позвонил неизвестный мужчина, который долго и подробно расспрашивал о самом аппарате и деталях сделки. После этого незнакомец сообщил, что готов купить телефон и переведет продавцу задаток. Девушка назвала номер своей карты, а потом и смс-номер из сообщения. После этого с ее карты мошенники списали 19 тысяч рублей.
Всего за минувшие сутки жертвами дистанционных преступников стали шесть жителей нашего региона. Полиция по всем заявлениям возбудила уголовные дела и ищет подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU