2020-03-22T14:58:53+03:00
Происшествия

Непогода частично оставила без электричества жителей четырех районов Воронежской области

Бригады энергетиков уже приступили к ликвидации аварии
Елена ФЕДЯШЕВА
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Резкое ухудшение погоды с ветром и налипанием мокрого снега вызвало аварию на ЛЭП в Воронежской области. В результате неполадки на сетях частично отключилось электричество в четырех районах – Каширском, Лискинском, Рамонском и Острогожском.

По сообщению «Воронежэнерго», на месте аварии работают восемь бригад в составе более 40 человек и 16 единиц спецтехники. Энергоснабжение обесточенных районов осуществляется за счет четырех резервных источников. Ликвидировать аварию обещают в ближайшее время.

Энергетики напоминают жителям региона о правилах техники безопасности, которые необходимо соблюдать вблизи электроустановок и линий электропередачи:

- Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. - При обнаружении упавшей опоры ЛЭП, оборванного или провисшего провода, ни в коем случае не приближаться ни к опоре, ни к проводу. И как можно скорее сообщить об аварии телефонную круглосуточную прямую линию энергетиков «Россети Центра» 8-800-50-50-115. Звонки круглосуточно принимают по короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 (915) 38-000-38 в WhatsApp и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

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