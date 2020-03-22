2020-03-22T14:20:17+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД просят воронежцев быть внимательными на дорогах

В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий
Елена ФЕДЯШЕВА
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В связи с выпадением снега, дождем и грядущим похолоданием обстановка на дорогах может стать сложной. Об этом предупредили воронежцев сотрудники Госавтонспекции. Они напомнили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными, особенно в переходный период, при образовании наледи.

Ночные заморозки могут сделать дороги скользкими. Это следует помнить водителям при выборе стиля вождения: избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на автомашине с включенными внешними световыми приборами.

- Если вы являетесь пешеходом, пересекайте проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток необходимо, чтобы на одежде были световозвращающие элементы, - напомнили сотрудники ГИБДД.

Отдельно полицейские посоветовали водителям быть внимательными к своему самочувствию. Если вам нездоровится – оставьте машину дома и воспользуйтесь общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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