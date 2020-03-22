В центре Воронежа задержали 38 пешеходов-нарушителей ПДД

22 Март 2020 2020-03-22T15:15:28+03:00

В Воронеже с начала года произошло 39 ДТП с участием пешеходов Фото: из архива «КП»

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Сотрудники ГИБДД Воронежской области привели на пересечении улиц Кольцовская и Карла Маркса рейд, направленный на пресечение нарушений правил со стороны водителей, и пешеходов. В итоге задержали 43 автомобилиста и 38 пешеходов. Всем им выписали штрафы.

По данным ГУ МВД по области, с начала 2020 года в областном центре произошло 39 аварий с участием пешеходов на переходах и вне зоны их действия. 14 человек пострадали на придомовых территориях, еще два – а остановках общественного транспорта. Четыре пешехода погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU