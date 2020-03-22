В Воронежской области по-прежнему затоплены два моста

22 Март 2020 2020-03-22T19:05:44+03:00

Оба они на востоке региона

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По данным ГУ МЧС по Воронежской области, в регионе остаются затопленными два низководных моста, движение по которым закрыто. Это переправа через реку Хопер под Борисоглебском между населенными пунктами Губари и Макашевка. Ее используют в летний период для проезда сельхоз техники.

Второй затопленный мост находится в Грибановском районе и связывает берега реки Ворона между населенными пунктами Большие Алабухи и Власовка. Объезд осуществляется по дороге «Власовка - Мучкапский (Тамбовская область) - Б.Алабухи» (70 км) и «Б.Алабухи - Уварово (Тамбовская область) – Власовка» (90 км).

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ИСТОЧНИК KP.RU