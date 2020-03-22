Под Воронежем пенсионер организовал наркопритон

22 Март 2020 2020-03-22T13:07:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Новоусманского района обнаружили в частном доме в совхозе «Новоусманский» притон для потребления героина. Его организовал 60-летний местный житель, недавно освободившийся из заключения, где отбывал наказание за причинение смерти по неосторожности.

Как выяснили оперативники, притон работал в течение двух лет, вплоть до января 2020-го. Посетители расплачивались с хозяином притона дозами наркотиков.

- В ходе обыска в квартире полицейские изъяли наркотические средства и самодельные приспособления для приготовления к употреблению героина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU