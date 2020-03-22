2020-03-22T11:27:22+03:00
Общество

Воронежцы смогут бесплатно посетить ведущие театры, музеи и концертные залы страны

В онлайн-кинотеатре Оkko в сложный период решили сделать искусство доступным для всех
Олег ИВАНОВ
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Театры, музеи и концертные залы вновь открыты для публики даже в период карантина. Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запустили проект «Искусство онлайн»: на одном ресурсе удалось собрать спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой контент от ведущих культурных площадок страны. В этих «зрительских залах» место найдется для каждого - контент доступен бесплатно при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.

Искусство доступно в любой момент

Проект стартовал в минувшие выходные, 20 и 21 марта, с эксклюзивного показа двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушка» Сергея Прокофьева и «Анна Каренина» Родиона Щедрина.

Но даже если вы пропустили старт показа изящной интерпретации романа Льва Толстого, не нужно расстраиваться, вы в любой удобный момент можете оценить, насколько постановщикам удалось с кинематографической легкостью и без излишних сантиментов раскрыть всю мощь сюжета «Анны Карениной».

Балет «Золушка» – также одна из самых ярких постановок в репертуаре Мариинского театра. Премьера состоялась 5 марта 2002 года, и вот уже почти 20 лет этот спектакль продолжает вдохновлять зрителей постмодернистской легкостью видения Валерия Гергиева и Алексея Ратманского.

- По всей стране прекращены показы спектаклей, остановлена концертная деятельность - мы проходим достаточно сложный период в своей новейшей истории. Но в каждом трудной и незнакомом процессе, мне кажется, открываются новые возможности. Мы вместе с друзьями из Сбербанка начинаем показа значительных и, безусловно, любопытных постановок, созданных руками мастеров многих столетий. Нам предстоит интересное путешествие, которое может продлиться несколько недель, - подчеркнул художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Новые премьеры

Отмена культурных мероприятий не стала барьером между искусством и зрителями. Технологии открывают для искусства новые возможности. Ценители театральных постановок смогут увидеть лучшие работы, при этом многие спектакли и концерты пройдут вживую.

С 23 марта, например, откроются «двери» на спектакли «Вишневый сад», «Пер Гюнт», «Странный народ эти взрослые», «Женитьба» и некоторые другие. Как успеть посмотреть все? Мультимедийный сервис позволяет вернуться к прошедшим премьерам в любой удобный момент, например, уже сейчас вы сможете вдохновиться творчеством Дениса Мацуева.

-В ближайшие недели обещают полное отсутствие массовых развлекательных и культурных мероприятий во всем мире. Однако, благодаря технологическим решениям, искусство можно сделать доступным и в такой период времени. Мы уверены, что постановки, представленные эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, впечатлят любителей кино и заставят театралов иначе взглянуть на современные технологии, - прокомментировала Яна Бардинцева, генеральный директор Okko.

В новой бесплатной медиатеке Сбербанк и Оkko собирают мультимедийный контент для самой разной аудитории: взрослых, детей, ценителей классики и рока, драмы и популярной музыки. Для тех, кто решил использовать период самоизоляции для самообразования и тех, кто хочет прикоснуться к искусству в виртуальном формате. Коллекция будет регулярно пополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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