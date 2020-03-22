В Воронежской области насмерть разбился 20-летний водитель ВАЗа

22 Март 2020 2020-03-22T10:21:06+03:00

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Поздним вечером 21 марта на дороге «Семилуки-Землянск» произошла авария со смертельным исходом. 20-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением и врезался в препятствие. Молодой человек от полученных ранений погиб на месте. Ехавшие с ним пассажиры – 19-летний житель седа Девица и 16-летний житель Семилук – также пострадали в ДТП. Их доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 80 ДТП, из них 51 авария произошла в Воронеже. В 11 ДТП пострадали люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU