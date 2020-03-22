2020-03-22T09:28:24+03:00
Общество

Скончался почетный воронежец, бывший ректор ВГАСУ Игорь Суровцев

Ему было 72 года
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта Совета ректоров вузов Воронежской областиФото с сайта Совета ректоров вузов Воронежской области
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В субботу, 21 марта, на 73-ем году после продолжительной болезни скончался Игорь Суровцев, бывший ректор ВГАСУ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук и почетный гражданин Воронежа. Последние дни он находился в реанимации.

Игорь Суровцев руководит строительным университетом с 2002 по 2012 годы. В 2008 году его присвоили звание Почётный гражданин Воронежа. В течение пяти лет с 2010 по 2015 годы Игорь Суровцев был депутатом Воронежской облдумы.

- Видный ученый, талантливый педагог и изобретатель, инициативный и неравнодушный общественный деятель, на протяжении многих лет возглавлявший Общественную палату Воронежа, авторитетный эксперт в сфере межнациональных отношений, грамотный организатор и замечательный человек – Игорь Суровцев внес огромный вклад в воспитание многих поколений высококвалифицированных инженеров и архитекторов, а его богатейшие знания, высочайшие профессиональные и личные качества, неуемные энтузиазм и трудолюбие всегда были востребованы в решении городских проблем, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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