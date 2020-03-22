Закрытый из-за коронавируса кинотеатр «Пролетарий» подбадривает воронежцев

22 Март 2020 2020-03-22T09:23:28+03:00

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В субботу, 21 марта, воронежцы заметили на фасаде кинотеатра «Пролетарий» ободряющую надпись «Прорвемся», набранную синими буквами, какими здесь обычно пишут названия транслируемых фильмов. Но сейчас кинотеатр закрыт в соответствии с рекомендацией штаба области по борьбе с коронавирусом. С помощью этой надписи администрация заведения подбадривает горожан и вселяет в них надежду на скорое снятие карантина.

Напомним, сейчас в Воронеже из-за пандемии коронавируса закрыты все кинотеатры, кроме «Спартака» и Star&Mlad. Не работают театры и Воронежский концертный зал, отменены гастроли. Культурная жизнь в городе замерла до стабилизации обстановки с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU