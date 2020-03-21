В этом году в ДТП в Воронежской области уже пострадал 51 ребенок

21 Март 2020 2020-03-21T20:11:18+03:00

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В региональной Госавтоинспекции обращают внимание воронежцев, что на дорогах увеличилось количество детей-пешеходов. При этом далеко не все родители рассказывают об опасности, с которой они могут столкнуться на улице.

В этом году в Воронежской области произошло всего 45 ДТП, в которых пострадал 51 ребенок. Но страшнее всего, когда водитель не успевает затормозить перед детьми-пешеходами - в этом году уже два случая гибели детей, перебегавших дорогу.

- Основная задача родителей – знать и четко контролировать, где находится их ребенок. Они должны постоянно напоминать им о соблюдении Правил дорожного движения, а на прогулках - быть примером на дороге. Главные правила, которые должен сообщить каждый родитель своему ребенку перед прогулкой: запрещено играть на проезжей части, пересекать дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, переходить её, не убедившись в предоставлении преимущества, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу двигаясь на велосипедах, самокатах, скейтбордах, - предупреждают в Госавтоинспекции.

Заботьтесь не только о своих детях: если вы стали свидетелем опасных игр на дороге, не будьте равнодушны - объясните ребенку, что это не место для игр. А если юный пешеход пытается неправильно перейти дорогу – остановите и объясните как это опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU