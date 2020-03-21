В Воронеже спасли мужчину от падения с четвертого этажа

21 Март 2020 2020-03-21T19:03:21+03:00

Горожанин сидел на подоконнике, пока спасатели не затянули его обратно в квартиру

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Мужчина, наполовину высунувшийся из окна квартиры на четвертом этаже, - такая картина предстала перед сотрудниками МЧС, городской службы спасения и скорой помощи. Не известно, что 21 марта заставило 55-летнего воронежца усесться таким образом на подоконник. Однако родственники запереживали и позвонили медикам, те в 13.24 вызвали спасателей.

Как рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, мужчину попытались спустить вниз с помощью пожарной лестницы. Однако ему это не понравилось, и он стал сопротивляться. К счастью, спасателям ПСО удалось затащить воронежца обратно внутрь квартиры. После этого мужчину передали медикам.

Напомним, 19 марта девушка зачем-то перелезла через перила Чернавского моста и осталась так стоять над гладью Воронежского водохранилища. Благо, проезжающие мимо автомобилисты увидели эту картину, остановились и перетянули девушку обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU