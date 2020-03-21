2020-03-21T16:58:58+03:00
Происшествия

Воронежец угнал машину у родственника, перегнал в другой район и бросил там

Дело в том, что автомобиль сломался, вот угонщик и не нашел выхода из ситуации
Олег ИВАНОВ
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Ночью еще 8 марта в Елань-Колено Новохоперского района приехал 23-летний воронежец - он раньше жил в этом селе. Парень шел по улице Ленинградской, когда заметил автомобиль «ВАЗ-21086». Автомобиль принадлежит его дальнему родственнику.

Молодой человек знал, что машину можно завести без ключа, вот и решил покататься. Уехал он довольно далеко, но в Павловском районе автомобиль сломался, поэтому-то угонщик его и бросил.

На следующее утро 32-летний хозяин обнаружил пропажу и побежал в полицию. Оперативники вначале нашли автомобиль, а затем и угонщика. Тот во всем признался. Теперь ему предстоит ответить за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ). А это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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