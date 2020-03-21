2020-03-21T15:44:57+03:00
Общество

В Воронежской области инспекторы помогли женщине, оставшейся ночью с поломанным автомобилем

У машины сел аккумулятор - женщина просто не могла ее завести
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Сотрудники Госавтоинспекции предположили, что проблема в неисправной аккумуляторной батареиСотрудники Госавтоинспекции предположили, что проблема в неисправной аккумуляторной батареиФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Поздним вечером 20 марта инспекторы ГИБДД Дмитрий Хвостов и Павел Литвинов дежурили в центре села Репьевка. Примерно в 23.30 лейтенанты полиции обратили внимание на стоящий у обочины на улице Воронежской автомобиль «Лада Калина».

Водитель машины, 39-летняя местная жительница, рассказала, что ехала с работы домой, но ей пришлось остановиться. После этого запустить двигатель автомобиля уже не удалось.

- Осмотрев транспортное средство, сотрудники Госавтоинспекции предположили, что проблема в неисправной аккумуляторной батареи, которая потеряла заряд. Инспекторы достали из патрульного автомобиля пусковые провода и, подсоединив их к аккумуляторам, завели «ВАЗ», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Женщина поблагодарила сотрудников и продолжила свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже показали, где появятся новые камеры для фиксации нарушений на остановках
Воронежец угнал машину у родственника, перегнал в другой район и бросил там
В Воронежской области инспекторы помогли женщине, оставшейся ночью с поломанным автомобилем
Более полумиллиона рублей списали мошенники с банковской карты жительницы Воронежа
Штормовое предупреждение: в Воронеже ожидается метель и ураганный ветер
Водитель «Мерседеса» сбил стоявшего на обочине пешехода в Воронежской области
В Воронеже из-за нового подтопления воду пришлось вывозить бочками с улицы Шишкова
В Воронеже на коронавирус проверяют вернувшихся из США и Доминиканы туристов
В Воронежской области погиб водитель перевернувшегося «Ниссана»
Ночью на воронежской трассе перевернулся минивэн: госпитализировали восемь человек
Дорожники Воронежской области готовы выйти на трассы для расчистки снега
В Воронежской области водитель отечественной легковушки насмерть сбил пешехода
Антимонопольщики не позволили воронежским автошколам называть себя «лучшими» или «номер один»
Коронавирус в Воронеже, новости на 21 марта 2020-го: в поликлиниках раздают маски, горожане жалуются на соседей в полицию
В Воронеже поймали похитителя инструментов из подъездов
В воронежских поликлиниках начнут мерить температуру посетителям и выдавать им маски
В Воронеже власти заявили об устранении аварии канализации на улице Шишкова
В Воронеже женщина пожаловалась на отказавшуюся от карантина по коронавирусу соседку
Воронежец купил билеты на Байкал на фейковом сайте и потерял 40 тысяч рублей
Воронежская налоговая отменила дни открытых дверей из-за коронавируса
В Воронежской области будут судить трех мужчин, пытавшихся взломать банкомат
В Воронеже отменили премьеру рок-оперы "Кармен"
Воронежец напал на мужчину с газовым баллончиком и сорвал с него золотую цепочку
В Воронеже бабушка, брошенная сыном, вернулась к обижающим ее сестре с племянницей
Из-за коронавируса воронежские аниматоры не смогут показать мультики на международных фестивалях