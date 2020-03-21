В Воронежской области инспекторы помогли женщине, оставшейся ночью с поломанным автомобилем

21 Март 2020 2020-03-21T15:44:57+03:00

Сотрудники Госавтоинспекции предположили, что проблема в неисправной аккумуляторной батареи Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

У машины сел аккумулятор - женщина просто не могла ее завести

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Поздним вечером 20 марта инспекторы ГИБДД Дмитрий Хвостов и Павел Литвинов дежурили в центре села Репьевка. Примерно в 23.30 лейтенанты полиции обратили внимание на стоящий у обочины на улице Воронежской автомобиль «Лада Калина».

Водитель машины, 39-летняя местная жительница, рассказала, что ехала с работы домой, но ей пришлось остановиться. После этого запустить двигатель автомобиля уже не удалось.

- Осмотрев транспортное средство, сотрудники Госавтоинспекции предположили, что проблема в неисправной аккумуляторной батареи, которая потеряла заряд. Инспекторы достали из патрульного автомобиля пусковые провода и, подсоединив их к аккумуляторам, завели «ВАЗ», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Женщина поблагодарила сотрудников и продолжила свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU