Более полумиллиона рублей списали мошенники с банковской карты жительницы Воронежа
39-летняя жительница Центрального района перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Женщина сама сообщила персональные данные, включая номер и защитный код карты. Правда, при этом она думала, что общается с сотрудником службы безопасности банка.
Схема стандартная: жительницу Воронежа напугали, мол с ее карты кто-то списывает средства. Она и поверила звонившему по телефону человеку. Решила себя обезопасить, но в итоге сама нарушила все правила безопасности.
Полицейские сейчас разыскивают мошенника. Возбуждена уголовное дела по статье 159 УК РФ. Однако чтобы не потерять деньги также, важно самому оставаться бдительными и не сообщать личные данные и защитные коды от банковских карт даже сотрудникам финансовых учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU