2020-03-21T14:55:09+03:00
Происшествия

Более полумиллиона рублей списали мошенники с банковской карты жительницы Воронежа

Правда, женщина сама максимально помогла преступникам провести эту операцию
Олег ИВАНОВ
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39-летняя жительница Центрального района перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Женщина сама сообщила персональные данные, включая номер и защитный код карты. Правда, при этом она думала, что общается с сотрудником службы безопасности банка.

Схема стандартная: жительницу Воронежа напугали, мол с ее карты кто-то списывает средства. Она и поверила звонившему по телефону человеку. Решила себя обезопасить, но в итоге сама нарушила все правила безопасности.

Полицейские сейчас разыскивают мошенника. Возбуждена уголовное дела по статье 159 УК РФ. Однако чтобы не потерять деньги также, важно самому оставаться бдительными и не сообщать личные данные и защитные коды от банковских карт даже сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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