Штормовое предупреждение: в Воронеже ожидается метель и ураганный ветер
К тому же все это будет сопровождаться мокрым снегом
Спасатели просят воронежцев и гостей региона с вниманием отнестись к собственной безопасностиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Спасатели просят воронежцев и гостей региона с вниманием отнестись к собственной безопасности. Дело в том, что Гидрометцентр прислал штормовое предупреждение: 22 марта с 6.00 до 18.00 в Воронеже и области ожидаются сильный мокрый снег.
Вероятно, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, к тому же порывы ветра будут достигать до 17-22 м/с, что приведет к метели.
Напомним, мы рассказали о погоде на ближайшие дни. Март в Воронежской области еще считается климатической зимой. И на выходных она даст о себе знать.
ИСТОЧНИК KP.RU