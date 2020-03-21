Штормовое предупреждение: в Воронеже ожидается метель и ураганный ветер

21 Март 2020 2020-03-21T14:46:50+03:00

Спасатели просят воронежцев и гостей региона с вниманием отнестись к собственной безопасности Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К тому же все это будет сопровождаться мокрым снегом

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Спасатели просят воронежцев и гостей региона с вниманием отнестись к собственной безопасности. Дело в том, что Гидрометцентр прислал штормовое предупреждение: 22 марта с 6.00 до 18.00 в Воронеже и области ожидаются сильный мокрый снег.

Вероятно, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, к тому же порывы ветра будут достигать до 17-22 м/с, что приведет к метели.

Напомним, мы рассказали о погоде на ближайшие дни. Март в Воронежской области еще считается климатической зимой. И на выходных она даст о себе знать.

ИСТОЧНИК KP.RU