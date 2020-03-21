2020-03-21T12:38:31+03:00
Происшествия

Водитель «Мерседеса» сбил стоявшего на обочине пешехода в Воронежской области

Мужчина скончался до приезда медиков
Олег ИВАНОВ
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В Панинском районе водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом, 55-летний житель Поворинского района, сбил пешехода. ДТП случилось 21 марта примерно в час ночи на 295 км автодороги «Курск-Саратов».

Большегруз ехал в сторону Анны. Вероятно, водитель не заметил в ночи мужчину - тот стоял на краю проезжей части. Личность пешехода пока не установлена. В результате ДТП мужчина, на вид 45-50 лет, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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