2020-03-21T12:29:00+03:00
Общество

В Воронеже из-за нового подтопления воду пришлось вывозить бочками с улицы Шишкова

Оказалось, что временному насосу не хватает мощности
Олег ИВАНОВ
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Временный насос не справляется с водоотведением на Шишкова. Если еще ночью было сухо, то к утру 21 марта улицу вновь начало заливать. Проблема в высоком водопотреблении в выходной день. Поэтому, как объяснили в пресс-службе мэрии, воду пришлось дополнительно откачивать и вывозить бочками, чтобы поток был не такой сильный.

- Сейчас все службы не месте, насос высокой мощности прибыл, готовятся к монтажу. Комбинаты благоустройства скорректировали маршруты, чтобы после устранения утечки вычистить территорию, - уточнили в мэрии.

Власти признали, что насосное оборудование на бесхозных сетях устарело. Чтобы аварии не повторялись (а они случаются регулярно), требуется установить новое. Оперативно это сделать не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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