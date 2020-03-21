В Воронежской области погиб водитель перевернувшегося «Ниссана»
21 марта примерно в час ночи на втором километре автодороги «Каменка-Подгоренский» водитель автомобиля «Ниссан Террано» съехал с дороги и вывалился за обочину. Машина перевернулась. За рулем был 32-летний житель Каменмкого района, вероятно, он не справился с управлением.
- В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в полиции. - Проводится проверка.
Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 103 ДТП, из них в областном центре – 73, на федеральных трассах – 7, в районах области – 23. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек и 3 человека погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU