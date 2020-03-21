2020-03-21T11:37:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области погиб водитель перевернувшегося «Ниссана»

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
Олег ИВАНОВ
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21 марта примерно в час ночи на втором километре автодороги «Каменка-Подгоренский» водитель автомобиля «Ниссан Террано» съехал с дороги и вывалился за обочину. Машина перевернулась. За рулем был 32-летний житель Каменмкого района, вероятно, он не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в полиции. - Проводится проверка.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 103 ДТП, из них в областном центре – 73, на федеральных трассах – 7, в районах области – 23. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек и 3 человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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