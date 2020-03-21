2020-03-21T10:27:04+03:00
Общество

Дорожники Воронежской области готовы выйти на трассы для расчистки снега

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области синоптики сообщили о возможном выпадении снега в ночь с субботы на воскресенье, а в понедельник из-за отрицательной температуры ночью и нулевой днем он может покрыть землю достаточно плотным слоем. Несмотря на весенний сезон, дорожники заявили о готовности вывести на федеральные трассы технику для уборки снега. Об этом пишет интернет-портал «Новости Воронежа».

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград заявили, что для уборки дорог и их обработки материалами от гололеда подрядные организации готовы задействовать 13 единиц техники.

- Количество специализированных дорожных машин регулируется по обстановке на дорогах. Дежурство ведется в круглосуточном режиме, — рассказали в организации.

В случае нештатных ситуаций на воронежских трассах можно обратиться в режиме 24/7 на телефон диспетчерской службы по номеру 84752710432.

ИСТОЧНИК KP.RU

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