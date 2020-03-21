2020-03-21T09:36:37+03:00
Общество

Антимонопольщики не позволили воронежским автошколам называть себя «лучшими» или «номер один»

Без документального подтверждения - это нарушение закона «О защите конкуренции»
Олег ИВАНОВ
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Были выданы предупреждения о необходимости прекращения распространения информацииБыли выданы предупреждения о необходимости прекращения распространения информацииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежским антимонопольщикам не понравилась реклама сразу пяти местных автошкол - «Баграм», «ДОН», «Драйв», «Светофор» и «Профессионал». На сайтах компаний каждая из них уверяла, что на рынке по подготовке водителей именно она - «лучшая», «первая», «номер один», «самая», «только», «единственная». Однако это превосходство документально ничем не было подтверждено. Следовательно в автошколах нарушили закон «О защите конкуренции» (пункт 1 статьи 14.3).

- Были выданы предупреждения о необходимости прекращения распространения информации, содержащей некорректные сравнения с другими конкурентами и их товарами, - прокомментировали в воронежском УФАС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Антимонопольщики не позволили воронежским автошколам называть себя «лучшими» или «номер один»
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