Антимонопольщики не позволили воронежским автошколам называть себя «лучшими» или «номер один»

21 Март 2020 2020-03-21T09:36:37+03:00

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Воронежским антимонопольщикам не понравилась реклама сразу пяти местных автошкол - «Баграм», «ДОН», «Драйв», «Светофор» и «Профессионал». На сайтах компаний каждая из них уверяла, что на рынке по подготовке водителей именно она - «лучшая», «первая», «номер один», «самая», «только», «единственная». Однако это превосходство документально ничем не было подтверждено. Следовательно в автошколах нарушили закон «О защите конкуренции» (пункт 1 статьи 14.3).

- Были выданы предупреждения о необходимости прекращения распространения информации, содержащей некорректные сравнения с другими конкурентами и их товарами, - прокомментировали в воронежском УФАС России.

ИСТОЧНИК KP.RU