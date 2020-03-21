2020-03-21T08:40:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, новости на 21 марта 2020-го: в поликлиниках раздают маски, горожане жалуются на соседей в полицию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 21 марта 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено пресс-службой облправителства.фото: предоставлено пресс-службой облправителства.
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Дополнительные меры защиты от распространения коронавируса ввели в воронежских поликлиниках. Теперь на входе посетителям будут выдавать медицинские маски и бахилы, предоставят возможность продезинфицировать руки. Также воронежцам измерят температуру тела с помощью бесконтактного устройства, пациентов с повышенной температурой врачи примут в отдельном кабинете.

Кроме того, в медучреждениях начали наносить специальную разметку на полу. Это должно помочь посетителям держать дистанцию друг от друга и снизить риск заболевания ОРВИ и коронавирусом.

Тем временем одна из жительниц Воронежа обратилась в полицию и сообщила, что ее соседка по дому якобы вернулась из Индии, но уходить на карантин не собирается. Участковый выехал на место, но по указанному адресу жили супруги в возрасте. Связаться со звонившей полицейскому не удалось, имя и номер телефона оказались вымышленными.

На воронежскую «горячую линию» по коронавирусу с 11 по 19 марта поступило около 500 звонков. Чаще всего воронежцы задают следующие вопросы: «Я вернулся из-за границы, что мне делать?» или «Я готов к самоизоляции, но со мной живут пожилые родители. Как быть». Также воронежцы жалуются на отсутствие масок и антисептиков. Не редкость и шуточные звонки (как и история с девушкой из Индии), когда люди набирают номер просто ради забавы.

Напомним, в Воронежской области два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили в облправительстве 19 марта, это 23-летняя гражданка Украины, сейчас она живет в Польше, и 36-летний воронежец. Их госпитализировали в инфекционное отделение Новоусманской больнице.

Сообщений о других заболевших или изолированных в течение последних суток не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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