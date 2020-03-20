2020-03-20T20:04:22+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали похитителя инструментов из подъездов

Мужчина сдавал краденное в ломбарды
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже 38-летний местный житель несколько раз похищал электроинструменты из подъездов многоэтажек на улице Ростовской. Его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 20 марта.

Выяснилось, что по ночам местный житель взламывал входные двери с помощью лома, а затем воровал инструменты. В итоге его удалось поймать. Он признал вину и рассказал, что имущество сдавал в ломбард. Часть вещей также нашли у него в квартире.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже поймали похитителя инструментов из подъездов
В воронежских поликлиниках начнут мерить температуру посетителям и выдавать им маски
В Воронеже власти заявили об устранении аварии канализации на улице Шишкова
В Воронеже женщина пожаловалась на отказавшуюся от карантина по коронавирусу соседку
Воронежец купил билеты на Байкал на фейковом сайте и потерял 40 тысяч рублей
Воронежская налоговая отменила дни открытых дверей из-за коронавируса
В Воронежской области будут судить трех мужчин, пытавшихся взломать банкомат
В Воронеже отменили премьеру рок-оперы "Кармен"
Воронежец напал на мужчину с газовым баллончиком и сорвал с него золотую цепочку
В Воронеже бабушка, брошенная сыном, вернулась к обижающим ее сестре с племянницей
Из-за коронавируса воронежские аниматоры не смогут показать мультики на международных фестивалях