В Воронеже поймали похитителя инструментов из подъездов

20 Март 2020 2020-03-20T20:04:22+03:00

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В Воронеже 38-летний местный житель несколько раз похищал электроинструменты из подъездов многоэтажек на улице Ростовской. Его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 20 марта.

Выяснилось, что по ночам местный житель взламывал входные двери с помощью лома, а затем воровал инструменты. В итоге его удалось поймать. Он признал вину и рассказал, что имущество сдавал в ломбард. Часть вещей также нашли у него в квартире.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU