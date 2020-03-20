В Воронеже власти заявили об устранении аварии канализации на улице Шишкова

20 Март 2020 2020-03-20T18:56:50+03:00

Местные жители утверждают, что вонючий поток бежит уже несколько дней

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В мэрии сообщили, что на улице Шишкова починили сломавшуюся наносную систему. О ее прорыве сообщили местные жители. Они писали о нем в соцсетях, обращались в администрацию.

Власти признали, что насосное оборудование на бесхозных сетях устарело. Чтобы аварии не повторялись (а они случаются регулярно), требуется установить новое. Оперативно это сделать не получится, нужно время.

Но не только устаревшая насосная система стала причиной аварии. Из строя вышло дробильное оборудование из-за того, что в него попали многочисленные салфетки, обрывки ткани, губки для мытья посуды и достаточно крупный бытовой мусор. А это уже вопрос к бытовой культуре жильцов домов.

Сейчас насосную станцию запустили в работу, канализация скоро должна пойти по привычному руслу.

ИСТОЧНИК KP.RU