2020-03-20T18:56:50+03:00
Общество

В Воронеже власти заявили об устранении аварии канализации на улице Шишкова

Местные жители утверждают, что вонючий поток бежит уже несколько дней
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Канализация на улице Шишкова прорывается часто.Канализация на улице Шишкова прорывается часто.Фото: предоставлено читателем.
Изменить размер текста:

В мэрии сообщили, что на улице Шишкова починили сломавшуюся наносную систему. О ее прорыве сообщили местные жители. Они писали о нем в соцсетях, обращались в администрацию.

Власти признали, что насосное оборудование на бесхозных сетях устарело. Чтобы аварии не повторялись (а они случаются регулярно), требуется установить новое. Оперативно это сделать не получится, нужно время.

Но не только устаревшая насосная система стала причиной аварии. Из строя вышло дробильное оборудование из-за того, что в него попали многочисленные салфетки, обрывки ткани, губки для мытья посуды и достаточно крупный бытовой мусор. А это уже вопрос к бытовой культуре жильцов домов.

Сейчас насосную станцию запустили в работу, канализация скоро должна пойти по привычному руслу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже поймали похитителя инструментов из подъездов
В воронежских поликлиниках начнут мерить температуру посетителям и выдавать им маски
В Воронеже власти заявили об устранении аварии канализации на улице Шишкова
В Воронеже женщина пожаловалась на отказавшуюся от карантина по коронавирусу соседку
Воронежец купил билеты на Байкал на фейковом сайте и потерял 40 тысяч рублей
Воронежская налоговая отменила дни открытых дверей из-за коронавируса
В Воронежской области будут судить трех мужчин, пытавшихся взломать банкомат
В Воронеже отменили премьеру рок-оперы "Кармен"
Воронежец напал на мужчину с газовым баллончиком и сорвал с него золотую цепочку
В Воронеже бабушка, брошенная сыном, вернулась к обижающим ее сестре с племянницей
Из-за коронавируса воронежские аниматоры не смогут показать мультики на международных фестивалях