В Воронеже женщина пожаловалась на отказавшуюся от карантина по коронавирусу соседку

20 Март 2020 2020-03-20T18:54:22+03:00

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В Воронеже женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее соседка по дому на Московском проспекте недавно вернулась из Индии, но уходить на карантин не собирается. Горожанка утверждала, что девушка с признаками болезни гуляет с собакой и ходит по магазинам. Звонившая указала адрес и оставила свои данные для связи. Но информация оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 20 марта.

Участковый выехал на место, но по заявленному адресу жили супруги в возрасте, а не девушка И у них нет подходящей под описание дочки или внучки. Сотрудник полиции попытался связаться со звонившей, но имя и номер оказались вымышленными.

На всякий случай правоохранитель все равно проверил дом, но никого не нашел.

Напомним, недавно к нам в редакцию обратилась женщина из Новоусманского района и рассказала, что ее соседка вернулась из Италии, но ее не проверили на коронавирус. Рассказываем, как быть в такой ситуации.

В Воронежской области зарегистрировано всего два случая заражения коронавирусной инфекцией. Речь идет о 23-летней гражданке Украины, сейчас она живет в Польше, и 36-летнем воронежце.

ИСТОЧНИК KP.RU