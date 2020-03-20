Воронежец купил билеты на Байкал на фейковом сайте и потерял 40 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T18:05:47+03:00

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В Воронеже пожилой мужчина потерял 40 тысяч рублей во время покупки авиабилетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 20 марта.

63-летний местный житель рассказал, что на якобы официальном сайте одной из авиакомпаний его заинтересовала информация о продаже билетов в Забайкальский край по хорошей цене. Он заполнил необходимую анкету, получил по смс пароль для подтверждения оплаты, ввел его, а затем у него со счета списали деньги. После мужчина решил зайти на сайт снова, чтобы проверить информацию, но у него не получилось. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 11 сообщений о мошенничествах. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU