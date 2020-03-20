Воронежская налоговая отменила дни открытых дверей из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T17:42:32+03:00

Мероприятия были запланированы на конец марта и апреля

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Налоговая служба отменяет дни открытых дверей, которые планировались на 23-24 марта и 24-25 апреля. Как сообщили в ИФНС по Коминтерновскому району Воронежа, на такие меры пришлось пойти, чтобы предупредить распространение коронавируса.

В Воронежской области на данный момент два подтвержденных случаях коронавируса. Это 23-летняя гражданка Украины, сейчас она живет в Польше, и 36-летний воронежец. Они находятся в Новоусманской районной больнице.

На территории области ввели режим повышенной готовности. Медики открыли «горячую линию» по коронавирусу. Кроме того, в регионе отменили все массовые мероприятия. В воронежских театрах, музеях, библиотеках, а также в филармонии и ВКЗ также приостанавливается проведение встреч, спектаклей и концертов. Школьников отправили на досрочные каникулы. Вузы перевели на онлайн-обучение. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционную форму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU