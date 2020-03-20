В Воронежской области будут судить трех мужчин, пытавшихся взломать банкомат

20 Март 2020 2020-03-20T17:30:47+03:00

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В Воронежской области будут судить троих безработных жителей Ставропольского края и Рязанской области за попытку похищения почти 1 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 20 марта.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. Мужчины повредили банкомат в отделении одного из крупных банков и хотели забрать из него 922 тыс. рублей. Но довести дело они до конца не смогли, так как сработала сигнализация.

В тот же день их задержали. На них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU