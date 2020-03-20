В Воронеже отменили премьеру рок-оперы "Кармен"

20 Март 2020 2020-03-20T17:26:30+03:00

На какой срок ее перенесут, неизвестно

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В Воронеже продолжают отменять культурные события из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса.

Организаторы сообщили, что не состоится запланированная на 28 марта во Дворце творчества детей и молодежи премьера рок-оперы «Кармен» Молодежного музыкально-пластического театра. О новой дате сообщат дополнительно.

Напомним, что еще отменили в Воронеже из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU