В Воронеже отменили премьеру рок-оперы "Кармен"
На какой срок ее перенесут, неизвестно
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В Воронеже продолжают отменять культурные события из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса.
Организаторы сообщили, что не состоится запланированная на 28 марта во Дворце творчества детей и молодежи премьера рок-оперы «Кармен» Молодежного музыкально-пластического театра. О новой дате сообщат дополнительно.
Напомним, что еще отменили в Воронеже из-за коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU