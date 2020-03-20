Воронежец напал на мужчину с газовым баллончиком и сорвал с него золотую цепочку

20 Март 2020 2020-03-20T17:12:59+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 20 марта.

В полицию обратился 47-летний житель Богучарского района. Он рассказал, что в кафе выпивал с малознакомым мужчиной. Затем они вышли на улицу и поссорились. Тогда собутыльник схватил газовый баллончик и начал им угрожать. А затем сорвал с шеи золотую цепочку и сбежал.

Правоохранители опросили очевидцев и вышли на подозреваемого. Им оказался 26-летний воронежец. Его задержали. В отделе полиции он признал вину и сказал, что сдал цепочку в ломбард, а деньги потратил.

На местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU