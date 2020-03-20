В Воронеже бабушка, брошенная сыном, вернулась к обижающим ее сестре с племянницей

20 Март 2020 2020-03-20T16:46:07+03:00

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Грустно закончилась история бабушки, которая оказалась не нужна родному сыну. Напомним, пожилая женщина попросила о помощи девушку Викторию, сидевшую в машине. Она пожаловалась, что у нее болят ноги и попросила отвезти домой. И рассказала, что живет в квартире со старшей сестрой и ее дочкой. Собирает милостыню, помогает им, как может, а в ответ часто слышит ругань и упреки. Девушка отвезла пенсионерку к сыну, а тот еще раз публично, по сути, отказался от своей матери. Пожилую женщину отвезли в приют «Рассвет».

Девушка, которая помогала бабушке, рассказала, что пенсионерка начала переживать, не голодная ли 11-летняя дочь племянницы. И в итоге она вернулась в квартиру старшей сестры. Хотя квартира – это громкое слово. Более точное – грязная клетушка 3x3 метра в общежитии. Пенсионерке на прощание собрали немного денег – три тысячи рублей. Надолго ли ей хватит кормить себя и трех нахлебников?

Виктория не жалеет потраченного времени. Напротив, восхищается, сколько в этой пожилой женщине мужества, любви и терпения, что она вернулась в этот ад. Чтобы помочь, пытаться быть нужной. И говорит, что эта история не разубедила в необходимости помогать людям.

Ну а о сыне этой женщины что сказать? Как говорится, бог ему судья…

ИСТОЧНИК KP.RU