Из-за коронавируса воронежские аниматоры не смогут показать мультики на международных фестивалях

20 Март 2020 2020-03-20T17:11:27+03:00

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От коронавируса косвенно пострадали воронежские аниматоры. Из-за объявленной панедмии и ограничения передвижений представители студии Wizart не смогут представить наши мультфильмы на крупнейших анимационных фестивалях мира.

Фильмы стали конкурсантами целого перечня крупнейших международных смотров, которые были отменены или перенесены в связи с пандемией коронавируса. Так, лента "Волки и овцы: ход свиньей" должна была представить Россию в программе корейского фестиваля Seoul Guro International Kids Film Festival 2020, перенесенного на июль 2020, а также в Leeds Young film festival в Великобритании, перенесенного на неопределенный срок. Фильм “Снежная Королева: Зазеркалье” должен был участвовать в Tokyo Anime Award Festival в Японии, который был отменен из-за карантина.

Пока мультик "Волки и овцы: ход свиньей" поборется за главную российскую анимационную премию “Икар” в номинации "Полнометражный мультфильм". Однако в связи с эпидемиологической обстановкой премию перенесли с 8 апреля (Дня российской анимации) на 28 октября - Международный день анимации.

- Wizart всегда уделяла большое внимание фестивальной истории своих фильмов. Мы верим, что скоро ситуация наладится, а пока призываем своих зрителей смотреть любимые мультфильмы на онлайн площадках, - отметил генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин.

ИСТОЧНИК KP.RU