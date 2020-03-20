2020-03-20T16:06:33+03:00
Общество

В Воронеже продают монету за 150 миллиардов рублей

Владелец также предлагает обменять ее на Луну
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот с сайта объявлений.Фото: скриншот с сайта объявлений.
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В Воронеже на одном из сайтов бесплатных объявлений появилась интересная информация о продаже юбилейной монеты McDonald’s «МакКоин» за 150 миллиардов рублей. Хозяин коллекционного экземпляра также готов обменять его на Луну.

Согласно информации в объявлении, забрать монету можно на улице Шишкова. Воронежцы даже опубликовали скриншот о продаже в Сети. Кто-то решил, что хозяин просто ошибся при указании цены, а кто-то предложил обменять товар на другую планету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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