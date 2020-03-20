В Воронеже продают монету за 150 миллиардов рублей
Владелец также предлагает обменять ее на Луну
Фото: скриншот с сайта объявлений.
Изменить размер текста:
В Воронеже на одном из сайтов бесплатных объявлений появилась интересная информация о продаже юбилейной монеты McDonald’s «МакКоин» за 150 миллиардов рублей. Хозяин коллекционного экземпляра также готов обменять его на Луну.
Согласно информации в объявлении, забрать монету можно на улице Шишкова. Воронежцы даже опубликовали скриншот о продаже в Сети. Кто-то решил, что хозяин просто ошибся при указании цены, а кто-то предложил обменять товар на другую планету.
ИСТОЧНИК KP.RU